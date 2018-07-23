Чебоксары и Казань поспорят за право проведения юбилейных стартов ВФЛА

Чебоксары, , 09:32 — REGNUM Чувашия планирует подать заявку на право проведения 100-го чемпионата России по лёгкой атлетике, который состоится в августе 2019 года. По плану Чебоксары предполагали принять легкоатлетический чемпионат в 2020 году. Планируемый перенос стартов связан с проведением в следующем году 550-летия Чебоксар, основные юбилейные мероприятия запланированы на август. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось на оргкомитете по проведению 550-летия столицы Чувашии.

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99-й чемпионат России по лёгкой атлетике прошёл в Казани 20−23 июля, собрав более 600 участников из 67 регионов страны. В церемонии открытия приняла участие делегация из Чувашии. Заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин сообщил, что удалось пообщаться с президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики России (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным. В 2019 году будет проводиться сотый чемпионат России по лёгкой атлетике.

«У нас по плану стоял 2020 год — проведение чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Но мы хотим всё-таки попробовать и, скорее всего, получится взять этот чемпионат России и провести в Чебоксарах. Как раз дата проведения соревнований — август. Подпадает как раз под празднование. И они тоже хотят это масштабно отметить, всё-таки сотый чемпионат россии будет проходить, хотят пригласить всех сильнейших спортсменов, будут хорошие призы. Сейчас ведётся работа», — сообщил Головин, отметив, что «на сегодняшний день ведутся переговоры».

По словам замминистра, «федерация в основном, кроме самого президента федерации, настроена на то, чтобы проводить в Чебоксарах», «тем более в городе построена новая (легкоатлетическая) дорожка».

"Но Татарстан тоже начал небольшую активную работу, но всё-таки этот чемпионат России показал: у них по организации слабее, чем у нас. И около 40 судей выехали туда обслуживать соревнования. Поэтому, скорее всего, чаша весов склонится на нашу сторону и вместо 20-го года мы, скорее всего, проведём в 2019 году», — сказал Игорь Головин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году будет отмечаться 550-летие Чебоксар. Основные мероприятия пройдут в августе.

Напомним, ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин в интервью ИА REGNUM сообщил, что при подготовке к чемпионату мира по футболу в Чебоксарах в рамках реконструкции двух стадионов «удалось убедить федеральный центр использовать средства на реконструкцию легкоатлетического сектора на «Олимпийском».

"И сегодня на стадионе мы готовы принимать легкоатлетические соревнования любого уровня», — сказал, в частности, премьер.