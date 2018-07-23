Спикер парламента Франции может выступить на заседании Госдумы

Москва, , 09:29 — REGNUM В Госдуме 25 июля ожидается выступление председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Решение по этому вопросу примет Совет Думы 23 июля.

Кроме того, в нижней палате парламента планируется заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии.

Официальный визит председателя Национального собрания Французской Республики Франсуа де Рюжи в Российскую Федерацию запланирован на период 25−26 июля 2018 года.