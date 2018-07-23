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Премьер-министр Индии отправляется в рабочий тур по странам Африки

Политика

Индия предоставит кредиты для Руанды и Уганды

Нью-Дели, 23 июля 2018, 09:25 — REGNUM  23 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди начинает поездку по странам Африки, сообщает агентство Prensa Latina.

Зарубежный тур Моди начинается с двухдневного визита в Руанду. Индия предоставит этой африканской стране две кредитные линии суммой $100 млн на развитие сельского хозяйства и промышленности.

Нарендра Моди примет участие в мероприятии, посвященном национальному плану Руанды по социальной защите, согласно которому каждая семья должна иметь корову. Индия предоставит Руане 200 коров.

Затем Нарендра Моди посетит Уганду, предоставив ей два кредита на общую сумму $64 млн. Поездка индийского премьер-министра завершится посещением ЮАР, где с 25 по 27 июля пройдет X саммит стран БРИКС.

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