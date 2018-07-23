Медведев пригрозил чиновникам СКФО наказанием

Москва, , 09:18 — REGNUM Чиновники Северо-Кавказского федерального округа ответят за неэффективную работу по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания правительственной комиссии, на котором 11 июля обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.

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«Высшим должностным лицам субъектов РФ, входящих в состав СКФО, ПАО «Газпром» (Алексею Миллеру), ПАО «Россети» (Павлу Ливинскому) провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития СКФО. По результатам принять меры дисциплинарного характера», — сказано в тексте поручения премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике действия региональных властей. В частности, он в очередной раз указал на ситуацию с хроническими неплатежами за потреблённые энергоресурсы. Премьер-министр отметил, что для исправления сложившейся ситуации с постоянно растущей задолженностью необходима координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов.

Напомним, в 2017 году в СКФО было оплачено меньше 85% потреблённого газа. Общая задолженность топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа выросла на 13 млрд рублей. Долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд.

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