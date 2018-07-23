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Глава МИД Малайзии прибыл в Индонезию с рабочим визитом

Политика

Это первый визит главы МИД Малайзии в Индонезию, поскольку он занял этот пост 2 июля 2018 года при правительстве Премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада

Джакарта, 23 июля 2018, 09:23 — REGNUM  Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла должен встретиться с президентом Индонезии Джоко Видодо во время рабочего визита в Джакарту, 20−23 июля 2018 года, сообщает Antaranews.

Это первый визит главы МИД Малайзии в Индонезию, поскольку он занял этот пост 2 июля 2018 года при правительстве Премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в понедельник, 23 июля, для обсуждения двусторонних отношений и нового регионального и международного стратегического сотрудничества в интересах общего блага.

Министры иностранных дел обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе дипломатические шаги Индонезии и Малайзии по борьбе с дискриминацией в отношении пальмового масла в ЕС. Индонезия и Малайзия являются двумя наиболее заинтересованными странами для экспорта пальмового масла в Европу.

Правительство Индонезии считает, что стороны должны разрешать пересекающиеся претензии в пограничных районах.

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла также встретится с членами парламента, малайзийскими студентами в Джакарте, а также с несколькими местными НПО. Глава МИД Малайзии примет участие в заседании Центра стратегических и международных исследований в Джакарте.

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Внешняя политика Индонезии
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