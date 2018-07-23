Неуважение к святой Армянской церкви недопустимо

Арташес Гегамян, , 09:00 — REGNUM

Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их

молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.

(Роберт Эберхардт. «Царь питекантроп последний»)

18 июля т.г. в мой адрес поступило приглашение от генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи Православия (далее МАП), депутата Греческого парламента, доктора Андреаса Михайлидиса: в составе делегации МАП принять участие во встрече с Его Божественным Всесвятейшеством архиепископом Константинополя ̶ Нового Рима и Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Меня, как праправнука известного религиозного деятеля Армянской Апостольской церкви (далее ААЦ), публициста и историка конца XIX — начала XX веков Гегамяна (Айкуни) Егише, данное приглашение навело на серьезные размышления. Будучи убежденным последователем ААЦ, я невольно призадумался об исключительной важности предстоящей встречи с предстоятелем Вселенского патриархата (с 1991-го года), Вселенским патриархом и архиепископом Константинополя Варфоломеем I. Сам факт включения моей скромной персоны в состав столь авторитетной делегации МАП является свидетельством в первую очередь высокого международного авторитета и заслуг Армянской Апостольской Церкви и лично Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Не скрою, что, получив это приглашение, я в очередной раз испытал чувство гордости за свою приверженность ААЦ. В этой связи на память пришли воспоминания из недалекого прошлого.

Так, в марте 2017 года, накануне выборов в Национальное Собрание РА, со мной связался специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах 2 апреля 2017 года, председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Хосе Игнасио Санчес Амор. Он убедительно просил, чтобы в дни пребывания наблюдательной миссии ОБСЕ в Армении организовать его аудиенцию с Верховным патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. Уточнив протокольные предписания, необходимые для организации аудиенции с Католикосом всех армян, я проинформировал о них очень уважаемого в ПА ОБСЕ Хосе Игнасио Санчес Амора. И вот, буквально в тот же вечер, в канцелярию Св. Эчмиадзина поступила официальная нота Парламентской ассамблеи ОБСЕ с ходатайством об организации приема уважаемого коллеги, члена парламента Испании с Гарегином II.

Отмечу, что за пару дней до выборов в Национальное Собрание РА в резиденции Гарегина II намеченная встреча состоялась. В этот день я сопровождал Хосе Игнасио (он попросил меня обращаться к нему именно так) во всех его встречах, однако, в этот и последующие дни, как об этом он сам сказал, мыслями он был в Святом Эчмиадзине и постоянно вспоминал полную одухотворенности беседу с Верховным патриархом и Католикосом всех армян. Помнится, что тогда я поинтересовался у него: чем же вызвано у Хосе Игнасио столь уважительное, без преувеличения, трепетное отношение к нашей церкви и ее предстоятелю. Он в искреннем порыве рассказал о том, что в Испании по соседству с ним живет очень и очень добропорядочная армянская семья, которая за недолгое время проживания там снискала любовь и уважение как соседей по дому, так и всех горожан. Так вот, друзья Хосе Игнасио, наши соотечественники, с его слов, чуть ли не во время каждой из встреч с ним с нескрываемым уважением и любовью вспоминали Святой Эчмиадзин, Гарегина II, прозванного в испанской пастве ААЦ Гарегином Строителем.

Невольно пришла на память и другая история. Так, в преддверии очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания РА и Федерального Собрания РФ, которое состоялось в ноябре 2017 года, сопредседатель российской части Межпарламентской комиссии, глубокоуважаемый мною член Совета Федерации РФ Николай Рыжков настоятельно просил предусмотреть в программе заседания комиссии встречу с Его Святейшеством и Католикосом всех армян Гарегином II. Не скрою, что Николай Иванович был сильно раздосадован, когда его проинформировали о невозможности организации подобной встречи. Увы, Католикос всех армян в те дни с пасторским визитом находился в Американской епархии Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви.

Не скрою, что на днях мне пришла на память и другая история, случившаяся совершенно недавно. Так, программой Генеральной Ассамблеи Юбилейного заседания Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая 25−29 июня т.г. проходила в Афинах, была предусмотрена встреча с Всеблаженнейшим Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II. Она состоялась 27 июня т.г. в одном из загородных образовательных центров Элладской церкви. Когда Всеблаженнейшему патриарху всея Эллады руководство МАП представило меня и мою супругу, тогда, признаюсь, я не смог удержаться и с гордостью заявил, что моя жена — Плузян Ануш, является праправнучатой племянницей очень почитаемого в народе и ААЦ Католокоса Мкртича I Хримяна, Хримяна Айрика (в 1869 году наперекор желанию султана и османского правительства Хримян Айрик был избран Патриархом армян Константинополя). Не скрою, что, услышав мою информацию о родстве жены и Католикоса Хримяна Айрика, к нашему великому изумлению Всеблаженнейший Архиепископ Афинский и вся Эллады Иероним II озарился светлой улыбкой и, воистину, с какой-то небесной теплотой во взгляде благословил нас. Убежден, что таким образом он проявил свое исключительное уважение к Армянской Апостольской Церкви.

Эти и другие добрые воспоминания, связанные с ААЦ, в последнее время буквально не выходят из сознания, и причиной тому весьма тревожные события, разворачивающиеся вокруг ААЦ и ее предстоятеля. Так, вот уже два месяца продолжаются акции протеста против Католикоса всех армян Гарегина II, организованные так называемой инициативой «Новая Армения, новый патриарх». При анализе действий и выступлений руководителей этих акций протеста ясно вырисовывается их коварный замысел — подорвать авторитет Святой Апостольской Армянской Церкви. А в современных условиях, когда на глазах пытаются разрушить традиционные армянские ценности неприкрытыми попытками со стороны разномастных грантоедов легализовать разного рода ЛГБТ-сообщества и прочую мерзость от мерзости, эти опасные действия в конечном итоге приведут к подрыву традиционных армянских ценностей, а далее — к разрушению армянской государственности. И это не есть преувеличение.

Естественно, что, наблюдая за всем происходящим, задаешься вопросом: с чего же все это началось, где же истоки этих акций протеста? Итак, вспомним события 1 марта 2008 года. В этот день примерно в 6:30 утра по ереванскому времени на площади Свободы (площадь, прилегающая к зданию Оперы и балета) произошли столкновения между полицией и митингующими, несогласными с итогами президентских выборов, состоявшихся 19 февраля 2008 года. Заметим, что в то же самое время 1 марта 2008 г. экс-президент РА Левон Тер-Петросян был препровожден в свою резиденцию (дом). Однако это не способствовало разрядке напряженности, более того, по Еревану прокатилась волна погромов. Между тем, когда было еще не поздно остановить беспорядки в столице, 1 марта в 11:00 Католикос всех армян Гарегин II поехал в резиденцию экс-президента с целью склонить его к примирению и благоразумию и пресечению таких действий, совершаемых его сторонниками, которые могли бы привести к кровопролитию и расколу в армянском обществе. Увы, усилия католикоса не увенчались успехом: Левон Тер-Петросян отказался принять находившегося уже у дверей его дома Гарегина II.

Примечательно, что ранее среди участников митинга на площади Свободы, как отмечалось в заявлении ААЦ, сторонники Тер-Петросяна организовали сбор подписей под петицией об отставке католикоса. Какой трагедией завершились события 1 марта 2008 года, известно всем: погибло 10 человек, в том числе двое полицейских, и еще 131 — получили ранения разной тяжести. По прошествии пяти лет случилось так, что Его Святейшество Гарегин II попал в немилость и другого бывшего кандидата в президенты РА Раффи Ованнисяна, который после оглашения результатов президентских выборов 15 марта 2013 года во время митинга на площади Свободы подверг критике Гарегина II и призвал его не принимать «фальшивую» присягу у избранного президента РА Сержа Саргсяна.

Заметим, что сегодня лидерами акций протеста являются священнослужитель отец Корюн и историк Геворг Язычян, которые взяли на себя роль организаторов протестных акций после назначения координатора протестующих Карена Петросяна на должность временно исполняющего обязанности директора Гюмрийского филиала Государственного экономического университета Армении. Кто они, эти новоявленные великие инквизиторы? Вызывает недоумение, что лжепоборники отстаивания чести и достоинства ААЦ, о чем они неустанно повторяют, почему-то оставляют без какого-либо реагирования, мягко выражаясь, компрометирующие подробности из их личной жизни, которые опубликованы в ряде пользующихся доверием читателей Армении электронных изданий. А пишут они о том, что в биографии обоих этих деятелей прослеживается иностранный след.

Так, согласно этим публикациям, историк Геворг Язычян женат на турчанке и кроме армянского имеет также турецкий паспорт под фамилией Язычоглу, а отца Корюна подозревают в том, что во время службы в армянской общине Дамаска он вступил в тесный контакт с одной из исламистских группировок. В этой связи как нельзя кстати прозвучали слова брата легендарного Национального героя Армении и Арцаха Вазгена Саркисяна, бывшего премьер-министра Армении, депутата Национального Собрания РА Арама Саркисяна, который, говоря о серьезности последствий дискредитации главы Святой Апостольской Армянской Церкви, заявил о том, что участниками акции должна заняться служба национальной безопасности РА, так как эта акция угрожает безопасности Армении.

Не скрою, что мне очень нелегко далось написание этой статьи. В последние дни я корил себя за свое молчание, временами мне казалось, что прав был премьер-министр РА Никол Пашинян, когда, отвечая на вопросы пользователей Facebook, притуплял бдительность граждан Армении, заявляя: «Масштабы и содержание происходящего дают повод заключить, что мы имеем дело с внутрицерковной проблемой. Она не стала общественной, и потому нет необходимости, чтобы правительство на это откликалось».

Прошло несколько дней и корюны-язычяны, видимо, восприняли слова премьер-министра как призыв к действию, дабы сделать «происходящее» не только внутрицерковным событием, но и «общественным». И вот 14 июля т.г. на интернет-странице Первопрестольного Эчмиадзина с пометкой «срочно» было помещено сообщение: «Автомобиль Его Святейшества окружен, дорога из Гндеванка (монастырь X—XI веков Гндеванк, расположен в области Вайоц Дзор на юге Армении в ущелье реки Арпа) закрыта автомобилями и камнями, члены движения угрожают. Католикосу угрожает опасность».

На это кощунство среагировал и до сентиментальности чувствительный ко всему, что происходит в Армении, азербайджанский агитпроп. Так, небезызвестный азербайджанский проправительственный электронный портал news.day.az поспешил на помощь своим армянским коллегам — Язычяну и отцу Корюну, напечатав 16 июля 2018 г. статью Зульфугара Алиева под заголовком «Пашиняну надоел католикос всех армян?». Читая статью, умиляешься тому, как сердобольные азербайджанцы пекутся о судьбе движения «Новая Армения, новый патриарх», об «освобождении армянского общества от закомплексованного состояния». Вот что пишет муалим Зульфугар: «Впрочем, смена духовного поводыря вряд ли что-то кардинально изменит. Преступная, коррумпированная, погрязшая в разврате и поддерживающая терроризм армянская церковь должна отказаться от прежних догм и освободить армянское общество от закомплексованного состояния, в котором держит его веками».

Однако Зульфугар этим не ограничивается и лукаво подзуживает премьера Армении, завершая свою статью, по сути, саморазоблачением азербайджанских властей, следующим предложением: «А эта задача непосильная (отречение Гарегина II — А.Г.) даже для любимца толпы Пашиняна». Эта и ряд других публикаций в азербайджанской прессе не оставляют мест для сомнений и однозначного вывода: следует самым решительным образом не допускать любого проявления неуважения к Святой Апостольской Армянской Церкви и к Его Святейшеству Верховному патриарху. Равнодушие в данном вопросе будет своеобразным армянским изданием неоконченного романа Бруно Ясенского «Заговор равнодушных», однако, с опасными последствиями для судеб армянской государственности.

Не хотелось завершать статью на столь тревожной ноте, поэтому вспомним теперь о светлом. Так, 22 ноября 2016 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. «Для нас всегда большая радость видеть Вас в Москве, общаться с Вами, — приветствовал Святейший Патриарх Кирилл главу Армянской Апостольской Церкви. — Наши исторические связи, которые принесли большую пользу нашим народам в прошлом, и сегодня скрепляют их настолько, что не знаю, где теперь больше армян живет — в Армении или в России. По милости Божией мы можем сегодня свидетельствовать, что исторический путь, пройденный нашими народами, действительно был замечательным, нередко героическим. Мы были вместе не только в радости, но и в скорбях. Живя вместе в одной стране, мы защищали родину от фашизма — самого страшного врага за всю историю, как много среди Uероев Советского Союза армян по национальности — выдающихся сынов армянского народа и нашего общего Отечества, которое мы защищали».

Заслуживает внимания и ответное слово Гарегина II. «Мы высоко ценим Ваши личные усилия, направленные на защиту прав [ристиан на Ближнем Востоке (где сохранилась большая армянская lиаспора — А.Г.), на восстановление мира и стабильности в нашем регионе … Наш народ питает особую любовь и уважение к Вашей личности — свидетельствовал патриарх Гарегин II. — Все те усилия, которые мы прилагаем для упрочения наших отношений, несомненно, способствуют развитию связей между нашими народами, и мы верим, что эта дружба будет сопровождать наши народы и в новом тысячелетии».

И оберегать эту дружбу, как святыню, от посягательств разного рода новоявленных инквизиторов всевозможных мастей, это судьбоносное завоевание нашего народа — дело чести любого гражданина Армении, многомиллионной армянской Диаспоры. Альтернативой этому — война и в конечном счете серьезная угроза существованию армянской государственности.

Автор — депутат парламента от Республиканской партии Армении, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА, руководитель делегации парламента РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, председатель партии «Национальное единение».