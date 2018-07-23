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Киев и Кишинев подписали восемь протоколов о блокаде Приднестровья

Политика

Парламенты Украины и Молдавии также поддержали резолюцию ООН о выводе российских войск из ПМР

Киев и Кишинев подписали восемь протоколов о блокаде Приднестровья
Молдавия и Приднестровье

Киев, 23 июля 2018, 08:44 — REGNUM  Восемь протоколов о введении совместного контроля на молдавско-украинской границе подписали парламенты обеих стран в ходе заседания межпарламентской группы дружбы «Украина — Молдавия», сообщает 23 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, группа обсудила совместную работу по информационной безопасности, в сфере образования и по созданию полной блокады Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Также обе стороны поддержали резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

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Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Павел Филипп заявил, что новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Молдавии и Украины должны появиться как можно быстрее. Правительство Молдавии также планирует ускорить начало совместной работы пограничников и таможенников Молдавии и Украины.

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Блокада Приднестровья
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