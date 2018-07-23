Немецкие политики объявили войну правому фонду Стива Бэннона

Берлин, , 08:40 — REGNUM Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа, деятель американского правого крыла Стив Бэннон намерен создать правое движение в Европе перед выборами в Европейский парламент, пишет немецкая газета Handelsblatt 23 июля. Немецкие политики намерены дать ему бой в предвыборной кампании.

«Мы должны бороться сейчас. С хорошими аргументами, уверенными и правдивыми, — заявил государственный министр по делам Европы Михаэль Рот в интервью Welt. — Европа не должна бояться националистических кампаний, с помощью которых мистер Бэннон намеревается поставить ее на колени. Наши ценности сильнее, чем его ненависть и его ложь».

Представитель парламентской группы Бундестага ХДС/ХСС Флориан Хан призывает отнестись всерьез к планам Бэннона и «помешать любому недопустимому влиянию на выборы извне».

Стив Бэннон намеревается сформировать в Европейском парламенте «правопопулистскую супергруппу», для которой создает европейский фонд The Movement. Штаб-квартира с десятью сотрудниками будет открыта в Брюсселе. Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто станет союзником Белого дома и Кремля в Европе?