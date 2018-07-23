«Десантный взвод» в Пскове соберёт команды из 10 стран мира

Псков, , 08:21 — REGNUM Более 420 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР примут участие в четвёртом международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, впервые за всю историю Армейских международных игр десантники из десяти стран мира будут состязаться в полевой выучке на территории Псковской области.

Основные этапы конкурса пройдут на полигонах Черниговской десантно-штурмовой дивизии «Завеличье», «Кислово» и «Струги Красные» с 28 июля по 9 августа.

В ближайшее время под руководством российских коллег — инструкторов команды приступят к первым тренировкам по огневой и воздушно-десантной подготовке.

«Вооружением, экипировкой и военной техникой прибывших участников, согласно ранее достигнутых договоренностей, на весь период проведения игр обеспечивает российская сторона», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В администрации Псковской области ИА REGNUM сообщили, что жители и гости региона смогут увидеть церемонии открытия и закрытия международных соревнований, а также их основные этапы: десантирование, гонки на боевых машинах и пеший биатлон со стрельбой и преодолением полосы препятствий. По просьбе организаторов увеличиено число маршрутов автобусов, следующих до площадок проведения соревнований.

Напомним, что ранее соревнования «Десантный взвод» проходили в Рязанской области и Краснодарском крае. В 2017 году местом их проведения стал полигон Хаодянь Народно-освободительной армии Китая.

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