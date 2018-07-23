Посол США в РФ пояснил, зачем он нужен в Москве

Москва, , 07:31 — REGNUM Посол США в Москве Джон Хантсман категорически отверг призывы покинуть занимаемый пост после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки и вернуться в Соединённые Штаты. Как он заявил в своей статье в газете The Salt Lake Tribune, его присутствие в России необходимо, так как ситуация в отношениях между двумя странами ещё зыбкая. Кроме того, дипломат напомнил, что на должность посла его назначил президент, это решение было одобрено и сенатом.

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Хантсман отметил, что сотрудники посольства в Москве в настоящее время слишком сконцентрированы на таких проблемах, как ядерное оружие, Украина и Сирия, чтобы «зацикливаться на политике» и предложил обвинившего его в работе «на манипулируемого человека, а не на президента США» комментатора газеты Роберта Герке посетить Москву и поближе познакомиться в дипломатами, которые занимаются «стабилизацией самых опасных отношений в мире».

Дипломат также добавил, что он провёл «ненаучный опрос» по поводу своей отставке среди коллег в Москве, и они встретили это предложение смехом.

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«Их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать», — написал Хантсман в своей статье.

Как сообщало ИА REGNUM, первая полноформатная встреча глав России и США состоялась в Хельсинки 16 июля. Совместных заявлений по итогам саммита стороны делать не стали, ограничившись пресс-конференцией. Представители обеих партий американского конгресса обрушили на президента США шквал критики из-за его позиции, занятой на саммите по отношению к России её лидеру. Однако Трамп назвал встречу с президентом РФ «огромным успехом» и позднее заявил о намерении осенью пригласить Владимира Путина в Вашингтон.

На следующий день после встречи лидеров двух государств в The Salt Lake Tribune вышла статья Роберта Герка, в которой совместная пресс-конференция Путина и Трампа была названа «позорной», а посла США в России журналист призвал уйти в отставку.

Напомним, кандидатура экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана, которую на должность посла США в России предложил глава Белого дома Дональд Трамп, была утверждена Сенатом США в сентябре 2017 года. Его предшественник, проработавший на этом посту три года, Джон Теффт завершил свою дипломатическую миссию и вернулся в Соединённые Штаты.

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