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Франция и Россия провели совместную гуманитарную операцию в Восточной Гуте

Политика

Это первый случай, когда западная страна официально помогает району, контролируемому Дамаском

Дамаск, 23 июля 2018, 07:34 — REGNUM  Франция и Россия провели в ночь на субботу, 21 июля, совместную гуманитарную операцию «в повстанческом анклаве, захваченном сирийским режимом», сообщает RFI.

Медицинское оборудование и предметы первой необходимости перевезены в Восточную Гуту, недалеко от Дамаска.

Это первый случай, когда западная страна официально помогает району, контролируемому Дамаском.

Российский транспортный самолет «Ан-124», нагруженный 44 тоннами медицинского оборудования и предметов первой необходимости, предоставленными Францией, прибыл на российскую базу в западной Сирии.

По словам Парижа, Франция получила от России «гарантии», что Сирийский режим не будет препятствовать доставке грузов, и что можно избежать «утечки» оборудования.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев пытается привлечь Запад к поиску политического решения в Сирии под эгидой ООН.

Глава государства Эммануэль Макрон 27 июня назначил личного представителя в Сирии с титулом посла, в то время как там нет посольства. «Это сигнал, посланный россиянам, чтобы показать, что есть возможность потенциальной нормализации», — отмечает Дэвид Ригулет-Розе, французский исследователь в этой области.

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Мирное урегулирование в Сирии
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