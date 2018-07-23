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Куба готовится принять новую Конституцию

Политика

Парламент страны одобрил проект нового основного закона

Куба готовится принять новую Конституцию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дело в шляпе

Гавана, 23 июля 2018, 07:28 — REGNUM  22 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции, сообщает агентство Prensa Latina.

Новая Конституция включает в себя 224 статьи и преамбулу. В ней ратифицируется социалистический характер государства и предполагаются изменения в его структуре, в том числе создание должностей президента, вице-президента Республики и премьер-министра вместо имеющихся сегодня председателя Государственного совета и его заместителя и главы Совета министров.

В новой Конституции будут расширены права населения и признаны различные виды собственности: социалистическая, смешанная и частная. Жители Кубы будут опрошены по вопросу принятия нового проекта с 13 августа по 15 ноября, после чего текст вернется в парламент. Окончательный вариант Конституции будет вынесен на референдум.

В настоящее время Куба живет по Конституции, принятой в 1976 году. В 2002 году в нее внесено уточнение о том, что социалистический строй государства является неизменным и безвозвратным.

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