ДФО накануне выборов: оппозиция с «дивана» лениво поругивает власть

Хабаровск, , 06:58 — REGNUM Дальний Восток накануне масштабной предвыборной кампании, которая пройдёт в сентябре 2018 года, всё больше ассоциируется с «болотом». На предвыборном «манеже» — всё одни и те же четыре политические партии, из которых активность проявляет далеко не каждая, одни и те же лица, одни и те же, порядком надоевшие избирателям, лозунги. А ведь так быть — не должно. Потому, что в ответ на критику мелких политических объединений по поводу «невозможности пробиться в большую политику», Государственная дума России ещё в 2012 году, единогласно, 438 голосами, приняла в окончательном чтении поправки к ФЗ — 95 «О политических партиях», согласно которым в 80 раз, с 40 тысяч до 500 человек, снизилась минимальная численность членов партии, необходимая для госрегистрации. Тогда казалось, что это явление, столь долгожданное, станет настоящей политической «оттепелью», казалось, что теперь каждый избиратель в России получит право на выражение своей точки зрения, а политическая жизнь забурлит спорами, в которых, как известно, рождается истина. Но — прошло шесть лет, а ничего подобного не произошло. В причинах вместе с политтехнологом Контантином Скрипниковым разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Не лишним будет напомнить сегодня, что упомянутые поправки в ФЗ-95 были приняты как раз после недовольства и протестов оппозиции в связи с результатами выборов в Госдуму РФ в декабре 2011 года. Более того, 2012 год стал переломным и в истории с выборами губернаторов: после 8 лет назначений (с 2004 года), в октябре 2012 на большей части территории России вновь возобновились прямые выборы глав регионов. Таким образом, власть выполнила все требования той, очень немаленькой, части народа, которую оппозиция вывела на протесты, в том числе уличные. Основные требования были удовлетворены.

«А … и ничего. Гора оппозиции родила мышь. Да и мышь оказалась нежизнеспособной, увы. Как «малые партии» воспользовались плодами «партийных» и «губернаторских» поправок, давайте попытаемся разобраться на примере Хабаровского края. Можно взять любой другой регион Дальнего Востока, да и, пожалуй, России, просто на одном регионе это понятнее и удобнее делать. Итак. На момент назначения двух крупных избирательных кампаний — губернатора и мэра дальневосточной столицы Хабаровска — в Хабаровском крае было зарегистрировано 34 отделения «малых» (непарламентских) партий, которые по закону могли принять участие в этих выборах. Что же в итоге? А в итоге в губернаторской кампании из этого внушительного списка выдвинут только один кандидат — от «Российской экологической партии Зелёные». Один — из 34! Если же посмотреть на кампанию по выборам мэра Хабаровска, то там от «малых» партий выдвинуто «аж» целых 3 кандидата — из 34. Это СДПР, ПАРНАС и «Новый курс». Простите, а вы для чего в 2011 — 2012 году выводили людей, подчеркну, веривших вам людей, на площади, на протесты? Для кого были приняты поистине эпохальные поправки в ФЗ — 95? Для кого весь этот цирк?! Ведь любой представитель этих партий может участвовать в предстоящих кампаниях. Но почему-то не участвует. Мы и на этот вопрос попытаемся найти ответ. Посмотрим на механизм партийного строительства, а заодно оценим так называемые «сдерживающие факторы», — рассуждает Константин Скрипников.

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Вся «бурная политическая жизнь», вся «борьба» так называемой «оппозиции» за интересы тех, кто в неё верит, свелась к недовольному ворчанию в различных мессенджерах. Публичных выступлений нет, ярких заявлений, отражающих интересы избирателей — нет. А с многочисленных «интернет-диванов» раздаются уже набившие оскомину ленивые обвинения в адрес власти. Они словно писаны под копирку. Но, может быть, несмотря на принятые поправки, у «малых» партий так и не появилось реального шанса пробиться в большую политику хотя бы регионального уровня?

«Ну, как же — не появилось? Очень даже появились, и очень неплохие шансы. Давайте рассмотрим весь процесс. Как создаётся партия? На первом этапе инициативная группа формирует идеологию, «упаковывает» её в программу, прописывает устав, проводит собрание и регистрирует партию в Минюсте. Как видим, сложного ничего в этом нет. Идём дальше. Второй этап у любой партии, как правило, должен начинаться с привлечения ресурсов — человеческих и финансовых. И здесь успешность предприятия во многом зависит от сочетания двух факторов: либо во главе угла стоит мощная идеология, которая будет поддержана народными массами без особых усилий, либо, при посредственной идеологии, ключевым фактором становятся личные качества лидера, его ближайших сподвижников, которые берут на себя функцию правильного преподнесения партийных «продуктов». Именно на этом этапе большинство «малых» партий буксуют, вязнут и не доходят до самого главного, третьего этапа. Причины «пробуксовки и увязания» описаны выше — нет либо идеологии, отвечающей потребностям какой-то части электората, либо нет яркого, харизматичного лидера, либо нет ни того, ни другого. Третий этап — это выборы и референдумы. Если партия сумела пройти второй этап, то её участие в большинстве избирательных кампаний становится лёгким и непринужденным: список кандидатов есть, финансовый ресурс привлечен, активисты разносят агитпродукцию и расклеивают листовки. Конечно, это идеальная картина, и даже у партии власти это далеко не всегда так. Но к такой функциональной партийной модели надо всегда стремиться», — продолжил эксперт.

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Судя по той картине, которую мы сегодня наблюдаем в предвыборном Хабаровском крае, подавляющее большинство «малых» политических партий существуют только на бумаге. Потому, что их нет — нигде, кроме ворчания в социальных сетях. Именно оттуда, из социальных сетей, лёжа на диванах, «пламенные оппозиционеры» гневно обличают власть, не давая себе труда даже выйти на улицы и пообщаться с живыми людьми.

«О чём и речь. И я глубоко убеждён в том, что уже в ближайшее время законодателю необходимо рассмотреть вопрос о более жёстком подходе к таким организациям. Которые, в буквальном смысле, засоряют политическое поле. Ведь функционирование этих, так называемых, партий бросает тень на всю политическую систему страны. Представители таких партий, как правило, «с дивана» без устали кричат о непреодолимых заградительных барьерах, которые им чинит власть, о том, что уже за всех и всё решено, и так далее, в том же духе. Но, по факту: в губернаторской кампании Хабаровского края собрать 180 подписей муниципальных депутатов даже никто не попытался. Как можно говорить, что тебе «не дают», если ты сам отказался участвовать в кампании? А в выборах мэра дальневосточной столицы всё ещё проще! Там представитель любой малой партии, зарегистрированной на территории края, никаких подписей вообще не собирает! Он просто подаёт документы и всё! И, тем не менее, на пост мэра города, имея такие преференции, установленные федеральным законом, не выдвинуло своего кандидата ни одного из 31 регионального отделения «малых» политических партий!», — подчеркнул Скрипников.

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Может быть, «малые» партии России создаются для участия исключительно в федеральных кампаниях? «Малышам» вообще свойственна тяга ко всему большому и масштабному — чтобы казаться «выше ростом». Но это противоречит самой сути жизненного цикла партии — когда через участие в региональных выборах партия заявляет о себе и собирает ядро сторонников.

«Совершенно верно. Так и есть. Это — аксиомы, прописные истины, которыми пренебрегают так называемые «малые» партии. Все заявления типа «Власть задушила на корню малочисленную оппозицию!» не имеют под собой никакой почвы и не соответствуют действительности. Во-первых, потому, что, как мы уже увидели, оппозиция эта отнюдь не малочисленная — 34 партии, шутка ли! Во-вторых, и в главных — одно дело, когда тебя куда-то не пускают, а совсем другое дело, когда тебе говорят: «Иди! Ты же сам просил, мы создали для тебя все условия!», а в ответ эта оппозиция, как маленький капризный ребёнок, отвечает: «Не хочу! Не буду!». И продолжает лениво ворчать в соцсетях. У большинства простых людей, избирателей «оппозиция» ассоциируется с выборами, с яркими, даже протестными выступлениями. Но ни у кого оппозиция не ассоциируется со словом «диван», — сказал Константин Скрипников.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года на территории Дальнего Востока пройдет масштабная избирательная кампания. В Якутии, Хабаровском крае, на Колыме, в Амурской области и Приморье будут избирать губернаторов, во многих регионах, в том числе в дальневосточной столице — Хабаровске, пройдут выборы мэров, глав поселений, депутатов муниципальных собраний, региональных парламентов.

В Хабаровском крае на пост губернатора претендуют, помимо действующего главы региона Вячеслава Шпорта, представитель ЛДПР Сергей Фургал, от КПРФ многодетная мать Анастасия Саламаха, от СР — Игорь Глухов. На пост мэра Хабаровска идут вице-мэр Сергей Кравчук (ЕР), действующих депутат Краевой думы Сергей Безденежных (ЛДПР), Максим Кукушкин (КПРФ), Сергей Романов (СДПР), Армен Хачатрян (Национальный курс), Евгений Смолькин (ПАРНАС), Никита Михалев (СР). Сергей Елизаров, Алексей Ворсин и Андрей Савельев идут как самовыдвиженцы.