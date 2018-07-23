Самовыдвиженцы с водоканала «разбавили» партии на выборах в думу Дзержинска

Дзержинск, Нижегородская область, , 06:19 — REGNUM Список претендентов на мандат депутата думы Дзержинска разбавили самовыдвиженцы, оба — работники городского водоканала. В Центризбирком Нижегородской области в целом заявления на участие в довыборах 9 сентября 2018 года поступили от пятерых, трое из которых выдвинуты партиями, а двое — самовыдвиженцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, вакантным является мандат Владислава Сивого, которому по решению политсовета ЛДПР передали место сложившего полномочия досрочно Никиты Сорокина. Дзержинский депутат в 2016 году был первым в партийном списке партии, но в нижегородский парламент не попал. 28 марта 2018 года сын бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего замспикера парламента области Олега Сорокина, вместе с отцом досрочно сложил полномочия. Сивый ушёл в Заксобрание области, а его место в думе Дзержинска освободилось.

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Помимо представителей отделения партии «Единая Россия» Михаила Семенкина, КПРФ — Сергея Лескова и «Справедливой России» — Алексея Гаевского, документы на участие в выборах подали 65-летний Владимир Батуров и 58-летний Игорь Капранов. Два последних являются самовыдвиженцами.

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Про Владимира Батурова известно, что он работает начальником цеха ОАО «Дзержинский Водоканал», родился в Дзержинске, там же в 989 году закончил химико-механический техникум. Второй самовыдвиженец, Игорь Капранов, работает на том же предприятии, но директором по производству. Капранов в 1982 году закончил Горьковский политехнический институт имениА. А. Жданова, а в 1986 году Военную Академию химической защиты им. маршала Советского Союза Тимошенко С.К.

Капранов в 2015 году уже пытался попасть в думу Дзержинска на очередных выборах, но ему было отказано в регистрации.

Ни один из пять претендентов пока не зарегистрирован.