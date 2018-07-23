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США готовят киберфронт против России

Политика

Новая структура создана в соответствии с задачами разведсообщества, возникшими после 2016 года

Аспен, США, 23 июля 2018, 05:09 — REGNUM  В рамках Киберкомандования ВС США создана рабочая группа по противодействию российской угрозе в киберпространстве. Об этом на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) заявил генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Накасоне не стал уточнять, что именно представляет из себя «российская» группа. Он пояснил, что структура создана в соответствии с задачами разведсообщества после 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца 2016 года, когда в США состоялись президентские выборы, американские спецслужбы заявляют о «вмешательстве» России в политические процессы. Якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на выборы с 2017 года расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Российские власти категорически отвергают обвинения в попытках вмешаться в дела США.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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