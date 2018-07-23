Узнавали на улицах: ведущий Fox News провел отпуск в России

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, беседовавший с Владимиром Путиным после саммита в Хельсинки, отправился вместе с женой в Россию. О своем отпуске Уоллес рассказал газете The New York Times.

«Я подумал, а почему бы и нет», — признался Уоллес.

По словам 70-летнего ведущего, задумав поездку, он почти не колебался. Интервью было показано на российском ТВ, поэтому на улицах Москвы и Санкт-Петербурга Уоллеса узнавали.

Каких-либо неприятных инцидентов во время отпуска не было, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели полноформатную встречу. Днем позже Путин дал телеканалу Fox News эксклюзивное интервью, которое посмотрели более 3 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 3 млн человек посмотрели интервью Путина Fox News