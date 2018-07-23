Похожего на Трампа надувного цыпленка пустили по морю в США

Сан-Франциско, США, , 04:35 — REGNUM Противники 45-го президента США Дональда Трампа спустили на воду в Сан-Франциско (штат Калифорния) огромного надувного цыпленка, одетого в тюремную робу. Об этом сообщает телеканал Kron 4 News.

Фигура высотой 10 м, помеченная номером 00045, отчалила от Рыбацкой пристани. После путешествия вдоль берега похожий на Трампа цыпленок вернется к причалу.

Организаторы акции «Трамп-цыпленок» (Trump Chicken) отмечают на своем сайте, что надувная фигура изготовлена в Китае в качестве символа протеста против политики действующего главы США.

Впервые цыпленка задействовали в протестах в апреле 2017 года. Теперь протестующие одели его в робу, требуя отправить Трампа в тюрьму.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Трамп оказался на последнем месте в рейтинге президентов США, составленном с участием членов американской ассоциации политической науки. Лидеруют в этом списке Авраам Линколь, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

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