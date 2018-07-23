Фарион напомнила хорватам об «украинских корнях»

Киев, , 02:56 — REGNUM Хорваты обязаны своим названием украинскому языку. Об этом заявила в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Предки современных хорватов до VI века жили на территории Западной Украины, после чего переселились на Балканы, напомнила Фарион. Этноним «хорваты» произошел от имени Хорива — одного из легендарных основателей Киева, утверждает она.

Экс-депутат и филолог заявила, что скоро будет опубликован сборник статей её научного руководителя, в котором содержится объяснение этнонима «хорваты».

Как сообщало ИА REGNUM, Фарион посетовала на то, что во всем мире, включая Хорватию, относятся к Украине с пренебрежением. Таким образом она прокомментировала отстранение входившего в тренерский штаб футбольной сборной Хорватии Огнена Вукоевича за антироссийский выпад на ЧМ-2018.

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