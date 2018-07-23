Посол США в РФ ответил жаждущим его отставки

Москва, , 02:31 — REGNUM Американский посол в России Джон Хантсман отказался покинуть свой пост после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Такое решение принято после беседы с коллегами, отметил Хантсман в статье, опубликованной в газете The Salt Lake Tribune.

Посол рассказал об «антинаучном социологическом исследовании», в котором участвовали его коллеги. Дипломаты посоветовали ему не уходить в отставку.

«Их смех сказал мне все, что я хотел знать», — написал Хантсман.

Кроме того, посол спросил о своей возможной отставке собственных сыновей, военнослужащих ВМС США. Их выражения были непечатными, отметил он.

Таким образом Хантсман ответил журналисту Роберту Герке, призывавшему его уйти в отставку на страницах издания. Герке обвинил Хантсмана в работе на манипулируемого человека, а не президента США.

Посол в ответ посоветовал Герке посетить Москву и получше узнать сотрудников американской дипмиссии. Они сосредоточены на работе, необходимой для стабилизации обстановки в мире, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча глав России и США. О каких-либо значимых итогах встречи не известно, однако Дональд Трамп намерен осенью пригласить Владимира Путина в Вашингтон.

Не только демократы, но и представители Республиканской партии США раскритиковали Трампа за встречу с президентом РФ. Вице-президент США Майк Пенс назвал это решение Трампа «политическим риском».

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