Имя поддерживавшего Бутину бизнесмена назвала The Washington Post

Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Гражданка РФ Мария Бутина, обвиняемая в шпионаже властями США, получала финансовую поддержку от бизнесмена Константина Николаева, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сенаторов, знакомых с выступлениями Бутиной.

По данным издания, в апреле Бутина выступала перед сенатским комитетом по разведке и заявила, что общероссийскую общественную организацию «Право на оружие» финансово поддерживал генеральный директор и совладелец группы «Н-Транс» Константин Николаев. Бутина входит в правление указанной организации.

Представитель бизнесмена отметил, что Николаев действительно контактировал с Бутиной в 2012—2014 годах, когда «Право на оружие» начинала деятельность, но не подтвердил факт финансирования организации. Собеседник издания уточнил, что у Николаева нет связей с российским правительством помимо тех, что необходимы для профессиональной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти инкриминируют Марии Бутиной ведение деятельности в пользу иностранного государства на территории США. По версии следствия, эту деятельность гражданка РФ осуществляла, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента.

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