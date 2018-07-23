Нетаньяху: Об эвакуации «Белых касок» просили Трамп и Трюдо

Тель-Авив, , 00:39 — REGNUM Власти Израиля эвакуировали из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» в том числе потому, что об этом просило руководство США и Канады. Это отмечено в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приведенного его пресс-службой.

По его словам, несколько дней назад президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики попросили Израиль о содействии в выводе из Сирии сотен активистов «Белых касок».

«Это люди, которые спасали жизни, а сейчас сами оказались под угрозой», — говорится в заявлении Нетаньяху в Twitter.

Глава израильского правительства разрешил вывести «Белые каски» через Израиль «в другие страны». Речь идет о важном гуманитарном шаге, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, поддерживаемая Западом организация «Белые каски» действовала в Сирии якобы в интересах мирного населения. Вместе с тем сирийские власти обвиняют её членов в связях с экстремистами и враждебной пропаганде. Так, активистов «Белых касок» подозревают в постановочных съемках, например, химической атаки в городе Дума. МИД России рассматривает организацию как элемент информационной кампании против сирийских властей.

Читайте также: Пушков: «Белые каски» отыграли свою роль в Сирии, и больше нужды в них нет

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»