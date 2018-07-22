Цзю о словах Порошенко: «Я против того, когда спорт мешают с политикой»

Москва, , 23:17 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю в эфире «Национальной службы новостей» прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что победа боксера Александра Усика над спортсменом Муратом Гассиевым в Москве символизирует «приближение победы Киева».

«Я против того, когда спорт мешают с политикой, — сказал Цзю. — Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу».

По его словам, Усик, показавший «хороший класс бокса», выиграл честно и заслуженно.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в своем микроблоге в Twitter написал, что не сомневался в победе украинского боксера в поединке против Гассиева. По его словам, гимн Украины, прозвучавший в Москве, стал символом борьбы и приближением победы Киева.

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