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Главы МИД РФ и Иордании обсудили ситуацию в Сирии

Политика

«Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе»

Главы МИД РФ и Иордании обсудили ситуацию в Сирии
Иллюстрация: U.S. Department of State
Айман Сафади

Москва, 22 июля 2018, 22:35 — REGNUM  Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади 22 июля. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook.

По данным ведомства, дипломаты двух стран обсудили ситуацию в Сирии, а также эвакуацию членов организации «Белые каски» с сирийской территории.

«Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Сафади состоялся по инициативе иорданской стороны.

Напомним, 22 июля официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что власти Израиля эвакуировали из Сирии членов организации «Белые каски».

.Читайте также: Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»

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