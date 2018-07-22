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Фарион рассказала, что Украину «посылают» даже хорваты

Политика

FIFA приговорила входившего в тренерский штаб сборной Хорватии Огнена Вукоевича к штрафу в результате скандала вокруг ЧМ-2018

Фарион рассказала, что Украину «посылают» даже хорваты
Кукиш

Киев, 22 июля 2018, 21:59 — REGNUM  Во всем мире относятся к Украине с пренебрежением. Об этом сообщила экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире «Пятого канала».

«Самое страшное — пренебрежительное отношение к нам во всем мире», — подчеркнула Фарион.

По ее словам, футболиста за лозунг «Слава Украине!» не выгоняли бы, если бы в мире «нас уважали».

Экс-депутат Верховной рады считает, что Украину «посылают» даже хорваты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, FIFA приговорила входившего в тренерский штаб сборной Хорватии Огнена Вукоевича к штрафу в результате скандала вокруг ЧМ-2018. Гражданин Хорватии поддержал антироссийский выпад соотечественника Домагоя Виды, в ролике после победы сборной Хорватии над Россией прокричавшего «Слава Украине!»

Позже Федерация футбола Хорватии отчислила из команды Вукоевича.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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