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Трамп: «У меня была отличная встреча с Путиным»

Политика

Саммит лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина состоялся в Хельсинки 16 июля

Вашингтон, 22 июля 2018, 19:47 — REGNUM  «Фейковые СМИ» в США пытались очернить итоги саммита США — России в Хельсинки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«У меня была отличная встреча с Путиным (президент РФ Владимир Путин), а фейковые СМИ использовали свою энергию на попытки принизить ее», — написал глава Белого дома.

По его словам, «фейковые СМИ» — плохо для «нашей страны!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина состоялся в Хельсинки 16 июля.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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