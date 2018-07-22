Трамп: «У меня была отличная встреча с Путиным»

Вашингтон, , 19:47 — REGNUM «Фейковые СМИ» в США пытались очернить итоги саммита США — России в Хельсинки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«У меня была отличная встреча с Путиным (президент РФ Владимир Путин), а фейковые СМИ использовали свою энергию на попытки принизить ее», — написал глава Белого дома.

По его словам, «фейковые СМИ» — плохо для «нашей страны!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина состоялся в Хельсинки 16 июля.

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