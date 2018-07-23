Российские дипломаты изучили проект «Ямал СПГ»

Салехард, , 06:08 — REGNUM На Ямал прибыли 20 чрезвычайных и полномочных послов России в зарубежных странах. Дипломатам показали всю цепочку технологических процессов на заводе «Ямал СПГ» и порт Сабетта, сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства ЯНАО.

Сотрудникам российских дипломатических служб продемонстрировали на заводе добычу газа, его охлаждение и последующее сжижение, отправку в резервуары на хранение, а также загрузку в газовозы и дальнейшую транспортировку морским путем из международного порта Сабетта. Ранее президент России Владимир Путин на совещании в МИД РФ обозначил расширение экспорта и привлечение иностранных инвестиций в российские проекты, как один из приоритетов дипломатической службы страны. Дипломатам предстоит побывать в регионах страны — на площадках реализации ряда федеральных проектов.

Напомним, «Ямал СПГ» — международный проект, ориентированный на экспорт сжиженного газа. Данным предприятием владеет ОАО «НОВАТЭК» (50,1% акций), французский концерн TOTAL (20% акций), Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (20% акций) и Фонд Шёлкового пути (9,9% акций).

«Нынешний проект «Ямал СПГ» с участием китайской стороны почти на треть реализуется совместно с Китаем. Это пример того, что на английском языке принято называть successstory — история успеха. Хотелось бы, чтобы в России таких историй было как можно больше», — прокомметировал увиденное чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов.