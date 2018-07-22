Пушков прокомментировал обещание Порошенко поднять флаг Украины в Донбассе

Москва, , 18:45 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донбассом в скором времени поднимется украинский флаг.

«Порошенко уже над чем только ни поднимал украинский флаг, — написал сенатор. — И над Киевом древних лет, когда слова Украина не было и в помине».

Пушков напомнил, что ранее Порошенко уже «поднимал» флаг страны и над Крымом и над Севастополем, однако «явно погорячился».

По словам сенатора, теперь украинский лидер обещает флаг поднять над городами Донбасса, где «к флагу этому отношение известно какое».

22 июля президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook выразил уверенность в том, что украинский флаг «будет развеваться» во всех населенных пунктах Донбасса.

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