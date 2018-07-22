С атаками БПЛА на авиабазу Хмеймим будет покончено

Дамаск, , 18:44 — REGNUM Сирийские и российские военные обдумывают синхронные широкомасштабные наступательные действия на северной окраине провинции Латакия и западной части провинции Идлиб. Цель наступления — обеспечение безопасности российской авиабазы Хмеймим и других стратегических позиций Сирийской арабской армии.

Недавно Министерство обороны России опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что экстремисты пытаются прорвать оборону сирийской армии в северной части провинции Хомс с использованием террористов-смертников, а также атакуют позиции правительственных войск в провинции Латакия.

Джихадистские группировки, дислоцированные как в Латакии, так и в Идлибе, неоднократно предпринимают попытки с помощью ударных БПЛА нанести удары по авиабазе Хмеймим. Последняя атака произошла 20 июля вечером. Она была отбита штатными средствами ПВО, ЗРПК «Панцирь С1».

Ожидается, что в авангарде наступательной операции будут идти подразделения из элитной дивизии САА «Силы Тигра». Поддержку с воздуха окажут российские ВКС.

В ходе наступления планируется отвоевать все территории, которые удерживаются исламистами на равнине Аль-Габ, вплоть до города Джиср Аль-Шугур и границы с Турцией. Одновременно будет открыта линия фронта на северной окраине провинции Латакия.

Наступательная операция начнется после завершения наступления на юго-западе Сирии.