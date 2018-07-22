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Пранкеры выяснили, чему американцы учили Навального

Политика

Пранкеры представились как «министр образования Польши Ярослав Говин»

Вашингтон, 22 июля 2018, 17:56 — REGNUM  Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили замдиректора World Fellows Йельского Университета США Тимоти Стампу и узнали, по какой программе проходил обучение блогер Алексей Навальный. Запись беседы появилась на YouTube-канале.

Пранкеры представились как «министр образования Польши Ярослав Говин». Стамп рассказал, что с августа в программе World Fellowsбудет принимать участие один из сторонников Навального — Леонид Волков.

«Мы возлагаем на него большие надежды…», — отметил Стамп и согласился с мнением сотрудника Йеля, что Навальный стал «революционером» после прохождения обучения по данной упомянутой программе.

Цель World Fellows — развитии личностных качеств и «распространение демократии». Курс обучения включает в ораторское мастерство, искусство ведения дебатов, а также воспитание в себе лидерских качеств.

Давая характеристику Навальному, Стамп отметил ставшее известным его имя.

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Дела Алексея Навального
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