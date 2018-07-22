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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Политика

Партия может прекратить существование

Париж, 22 июля 2018, 17:34 — REGNUM  Вслед за властями Франции Европарламент решил заморозить дотации партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», пишет Le Journal du dimanche.

По подозрению в расхищении посредством фиктивного трудоустройства денежные средства были заморожены. Предполагаемый ущерб — 7 млн евро.

«Стремление убить главную оппозиционную французскую партию является беспрецедентным попранием демократии», — заявила сама Ле Пен.

Партия может прекратить существование из-за удержания дотаций в августе, добавила она.

8 июля суд Парижа принял решение о заморозке господдержки «Национального собрания» в размере 2 млн евро, что составляет примерно годовой бюджет партии, — в связи с делом о растрате.

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Политическая жизнь Франции
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