Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Париж, , 17:34 — REGNUM Вслед за властями Франции Европарламент решил заморозить дотации партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», пишет Le Journal du dimanche.

По подозрению в расхищении посредством фиктивного трудоустройства денежные средства были заморожены. Предполагаемый ущерб — 7 млн евро.

«Стремление убить главную оппозиционную французскую партию является беспрецедентным попранием демократии», — заявила сама Ле Пен.

Партия может прекратить существование из-за удержания дотаций в августе, добавила она.

8 июля суд Парижа принял решение о заморозке господдержки «Национального собрания» в размере 2 млн евро, что составляет примерно годовой бюджет партии, — в связи с делом о растрате.