Индийский национальный конгресс поддержит законопроект о «тройном талаке»

Нью-Дели, , 17:38 — REGNUM В Индии распространён мусульманский обычай, согласно которому мужчина может трижды произнести слово «талак» в присутствии своей жены и тем самым развестись с ней. На данный момент этот обычай никак не закреплён в гражданском праве, что вызывает серьезные противоречия между мусульманскими религиозными нормами и действующим законодательством.

По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», ИНК (Индийский национальный конгресс) заявил о том, что он готов поддержать правительственный законопроект о «тройном талаке». Однако вместе с этим он также выдвинул ряд условий, которые должны будут защищать права мусульманских женщин при таком разводе. Основным из них является предоставление женщинам после развода алиментов.

Председатель Всеиндийского женского конгресса Сушмита Дев дала обещание, что ИНК поддержит законопроект, если женщины будут вовлечены в его составление, и им будет гарантировано правосудие. Она также сказала о том, что в нынешней форме законопроект не выполняет своей основной задачи — он не защищает женщин, в него необходимо вносить поправки об алиментах.

Талак (араб. الطلاق‎ — развод‎) — развод в исламе. Право объявить о разводе имеет муж либо шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены. Мужчина, дающий развод жене, должен быть совершеннолетним, вменяемым и разводиться по собственной воле.