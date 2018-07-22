Бутина встречалась с Фишером и Шитсом — Reuters

Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Гражданка РФ Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, якобы принимала участие во встречах на высшем уровне и контактировала с высокопоставленными представителями ФРС и Минфина США, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что это может говорить о том, что у Бутиной были «более широкие контакты» в Вашингтоне в апреле 2015 г. В это время Бутина была в США в рабочей поездке вместе с зампредседателя Центробанка РФ Александром Торшиным, чьей помощницей она на тот момент работала, отмечает Reuters.

Речь идет о встрече с участием Стэнли Фишера (занимал на тот момент должность вице-председателя ФРС) и Натана Шетеса (был замминистра финансов по международным делам).

Обе встречи были организованы Center for The National Interest и им же задокументированы в отчете центра о проведенных в 2013 — 2015 гг. мероприятиях, связанных с РФ. Reuters при этом отмечает, что этот аналитический центр «часто защищает пророссийские взгляды».

Бутина была задержана в США 16 июля, спустя два дня ее арестовали по обвинению в связи с разведкой РФ. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сама она заявила в суде о невиновности.

Москва считает обвинения против Бутиной сфабрикованными. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, задержание Бутиной непосредственно перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно имело целью минимизировать позитивный эффект от саммита.