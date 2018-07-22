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Порошенко мечтает об украинском флаге во всех населенных пунктах Донбасса

Политика

Украинский режим нацелен только на силовое решение конфликта в Донбассе

Порошенко мечтает об украинском флаге во всех населенных пунктах Донбасса
Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

Киев, 22 июля 2018, 15:43 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что украинский флаг «будет развеваться» во всех населенных пунктах Донбасса. Об этом Порошенко самонадеянно написал сегодня, 22 июля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«Уверен, украинский сине-жёлтый флаг будет развеваться во всех городах и сёлах Донецкой и Луганской областей», — написал Порошенко.

Свою запись он приурочил к годовщине захвата украинскими силовикам Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Стоит отметить, что ранее Порошенко говорил о том, что и над Севастополем будет обязательно поднят украинский флаг.

И в 2016 году Порошенко утверждал, что Крым и Донбасс вернутся под флаг Украины.

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Война в Донбассе
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