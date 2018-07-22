Порошенко мечтает об украинском флаге во всех населенных пунктах Донбасса

Киев, , 15:43 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что украинский флаг «будет развеваться» во всех населенных пунктах Донбасса. Об этом Порошенко самонадеянно написал сегодня, 22 июля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«Уверен, украинский сине-жёлтый флаг будет развеваться во всех городах и сёлах Донецкой и Луганской областей», — написал Порошенко.

Свою запись он приурочил к годовщине захвата украинскими силовикам Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Стоит отметить, что ранее Порошенко говорил о том, что и над Севастополем будет обязательно поднят украинский флаг.

И в 2016 году Порошенко утверждал, что Крым и Донбасс вернутся под флаг Украины.