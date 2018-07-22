Чрезвычайное положение в Турции продлевается навечно?

Ариф Асалыоглу, , 17:10 — REGNUM

Сколько сирийцев живет в Турции?

Как сообщает NTV, с начала боевых конфликтов в Сирии в 2011 году 3 миллиона 546 тысяч 905 сирийцев переехали в Турцию и составляют 4,39% от всего населения Турции. 210 794 сирийцев были размещены в 20 палаточных городках и контейнерах в городах Газиантеп, Шанлыурфа, Хатай, Килис, Мардин, Адана, Малатья, Адыяман, Мараш и Османие. Но если их потребности покрываются государственными учреждениями, то 3 миллиона 336 тысяч 111 сирийцев пытаются выжить самостоятельно, расположившись неподалеку от больших городов. Присутствие беженцев особенно ощущается в приграничных городах. Например, 130 тысяч 841 сирийцев поселились в Килисе.

Исторический саммит в Хельсинки

Газета BirGün передает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за долгое время напряженных отношений встретились в столице Финляндии Хельсинки, где провели переговоры тет-а-тет. На саммите были затронуты важные вопросы, такие, как: установление стабильности в Сирии, формирование различных подходов к вопросу Ирана, слухи о том, что Россия вмешалась в выборы в США, ядерное разоружение, военная деятельность в Украине, Северная Корея. Перед началом встречи два лидера сделали короткие заявления перед камерами и пожали друг другу руки. «На нас смотрит весь мир. Я с нетерпением жду начала переговоров», — отметил Трамп. «Настало время поговорить о наших отношениях и о сложных вопросах, в решении которых заинтересованы многие страны мира», — в свою очередь заявил Путин. Их переговоры в президентском дворце в Хельсинки длились дольше, чем ожидалось ранее. Встреча стала первым полномасштабным саммитом двух лидеров после избрания Трампа на пост президента в 2016 году. Специально для саммита более 2000 журналистов из 60 стран прошли процедуру аккредитации. Ранее Финляндия уже служила «нейтральной зоной» для переговоров американских и советских лидеров. Например, президент США Джеральд Форд встречался здесь с советским лидером Леонидом Брежневым в 1975 году. В 1990 году в Финляндии проходила встреча президента США Джорджа Буша и президента СССР Михаила Горбачева. Президент США Билл Клинтон в 1997 году встретился в Хельсинки со своим российским коллегой Борисом Ельциным.

Удивительный шаг США

CNN Türk цитирует Reuters о том, что государственный департамент США ведет переговоры с Турцией по поводу продажи систем ПВО Patriot в качестве альтернативы российским системам С-400. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по политико-военным вопросам Тина Кайданов. Она отметила, что делегация правительственных американских чиновников во время Международного аэрокосмического салона Фарнборо в Англии с целью повышения обороноспособности провела переговоры с со странами-союзниками. Тем не менее, Кайданов не представила точную информацию о том, встретились ли делегации США и Турции в Фарнборо или нет. Решение Анкары о сделке с Москвой встретило осуждение со стороны Вашингтона и ряда членов НАТО. Кайданов подчеркнула, что они беспокоятся по поводу покупки С-400, а стратегические отношения между Турцией и США могут быть налажены благодаря системам Patriot.

О праве на ношение оружия

9 июля в турецком «Официальном вестнике» был опубликован декретный указ с силой закона № 703 (KHK), который содержит поправки к некоторым законам и указам, передает CNN Türk. Отныне губернаторы смогут давать людям право на ношение оружия в тех местах, где это будет необходимо. Министерство обороны Турции сможет продавать огнестрельное оружие, оставшееся после обеспечения всех потребностей турецких вооруженных сил. В указе говорится, что купить его смогут «категории лиц, установленные решением президента» с условием, что количество оружия не будет превышать одной штуки.

Решение о конфискации холдинга Boydak

Как стало известно SamanyoluHaber, один из самых крупных холдингов в Турции BOYDAK-İSTİKBAL Group был конфискован государством по решению суда. Бюджет холдинга составляет около шести миллиардов долларов. Владельца холдинга Хаджи Бойдака и его семью из шести сыновей ждет наказание. Суд вынес решение о тюремном заключении на срок 7 — 18 лет для семьи Бойдак, которую обвиняют в причастности к движению «Хизмет».

2 года со дня попытки переворота 15 июля

BirGün.com напоминает, что ровно два года прошло с момента попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Но туман в отношении путча все еще не развеялся. После 15 июля было закрыто более 180 СМИ. 1200 журналистов отстранены от работы по обвинению в причастности к «терроризму» или Рабочей партии Курдистана (РПК). Более 200 выдающихся журналистов сейчас находятся за решеткой. Социальные сети были закрыты, интернет отключен. Полиция и армия полностью дезактивированы. Из государственных сил они превратились в «силы безопасности властей». Турецкие вооруженные силы, полиция и разведка были подавлены Национальной разведывательной организацией. 157 тысяч человек взяты под стражу. 128 тысяч человек отстранены с занимаемых должностей. 60% офицеров, служивших в турецкой армии, либо отстранены, либо отправлены в отставку. Судебная власть, бюрократия и высшие учебные заведения подвергались политической чистке. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что попытка государственного переворота 15 июля была «запланированной», и объяснил причины. «Один из майоров по имени O.K. отправился в Национальную разведывательную службу, чтобы поделиться полученной информацией и заявил о том, что глава разведки будет похищен. О.К. в своем заявлении в прокуратуре сказал о том, что возможен государственный переворот. Почему эта информация была скрыта от общества? Факты в отношении ключевого лица по имени Адиль Оксюз все еще не были освещены (подтверждение того, что Адиль Оксюз работал на разведку появилось в интернете). Президент Эрдоган говорит о том, что 15 июля в Стамбуле его ждали три самолета в трех разных местах. Когда был дан приказ о том, чтобы самолеты ждали в трех разных точках? Для того, чтобы организовать и спланировать полет этих самолетов, как вы знаете, нужно некоторое время. И я могу перечислить еще десятки темных и загадочных вопросов», — заявил Кылычдароглу.

Аресты

Согласно каналу NTV, в Измире было вынесено решение о задержании около 47 человек, большинство из которых являются сотрудниками действующей армии. В Анкаре генеральная прокуратура распорядилась о задержании 30 человек из вооруженных сил Турции, служащих в 13 разных городах. Выяснилось, что подозреваемые, изгнанные из подразделения, где они служили, на основании указа № 701, находились в звании старшего лейтенанта и лейтенанта. Четверо из подозреваемых служили в должности пилота.

Постоянный режим чрезвычайного положения

По сообщению TR724, предложение о «постоянном установлении режима чрезвычайного положения» было передано в парламент Турции. Глава группы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран посетил оппозиционные партии, чтобы предоставить информацию по данному вопросу, в то время как законопроект из 25 пунктов относительно новой системы, которая должна прийти на смену режиму чрезвычайного положения, был представлен в парламенте. Пункты, содержащиеся в предложении, можно описать следующим образом: губернатор может ограничить въезд и выезд в определенные места, в случае, если есть признаки того, что общественный порядок и безопасность нарушены или могут быть нарушены. Губернатор сможет запретить ношение всех видов оружия и боеприпасов, даже если они лицензированы. По приказу командира или начальника в рамках Закона о внутренней службе турецких вооруженных сил военные смогут проводить обыск одежды, автомобиля, личных вещей. В военных районах судебная полиция сможет осуществлять обыск под наблюдением прокурора. Продолжительность содержания под стражей составит 48 часов для индивидуальных правонарушений и четыре дня за коллективные преступления. Судья сможет принять решение о продлении содержания. По приказу прокурора полиция сможет принимать показания подозреваемого по тому же самому инциденту. Ожидается, что увольнения из государственных учреждений продолжатся в течение ближайших трех лет. Фонд страхования сберегательных депозитов Турции (TMSF) еще три года сможет конфисковывать компании на основании их «связи с терроризмом». Заместитель председателя НРП Бюлент Тезжан по поводу нововведений сказал следующее: «По окончанию режима чрезвычайного положения мы столкнулись лицом к лицу с новым законом, который представляет собой постоянный статус режима чрезвычайного положения. Мы называем этот закон «постоянным режимом ЧП». Власти, говоря о том, что они отменили режим чрезвычайного положения, на самом деле под предлогом борьбы с терроризмом пытается ввести его на постоянной основе. Мы видим, что режим чрезвычайного положения не был отменен, напротив, он закрепился. Причина борьбы с террором не может служить оправданием незаконности. Мы считаем нужным заявить о том, что мы будем всячески выступать против предложения, переданного в парламент».

Затонул корабль с беженцами

Судно, на котором находились около 150 сирийских беженцев, затонуло на рассвете в водах неподалеку от поселка Йени Эренкой полуострова Карпаз Турецкой Республики Северного Кипра. Об этом пишет газета BirGün. На данный момент силами турецких спасателей и спасателей Северного Кипра, которые бросились на помощь, вызволено 105 человек, найдено 16 тел погибших, еще 26 человек разыскиваются.

Против 72 депутатов от оппозиции начато расследование

Согласно материалу CNN Türk, против председателя оппозиционной НРП Кылычдароглу и еще 72 депутатов от этой партии было возбуждено уголовное дело по причине публикации оскорбительных карикатур в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальных сетях. Также было открыто дело о возмещении ущерба размером в миллион турецких лир. История следующая. Три выпускника Ближневосточного технического университета (ODTÜ) во время церемонии окончания года 2017−2018 несли плакаты с изображением «Царства Тайипа» из журнала карикатур Penguen. Выпускники были задержаны по причине «оскорбления президента». Кылычдароглу перепостил этот рисунок в социальных СМИ. Пресс-секретарь ПСР Махир Юнал, выступая в Стамбуле, сделал спорное заявление. «Кылычдароглу занял свое место в истории. Это уже вышло за рамки политики», — отметил Юнал. Такие слова заставляют задуматься, «не является ли НРП новой целью ПСР»?

Эрдогану достались две крупные компании

Газета Cumhuriyet рассказывает, что вместе с переходом к президентской системе практически все институты в Турции, играющие ключевую роль в стране, стали подчинены Эрдогану. Структура многочисленных учреждений, начиная от турецких вооруженных сил и заканчивая государственной инспекцией (DDK), была изменена. Основные институты, регулирующие экономику и коммерческие компании, собираются под единым руководством президента Турции. Наконец, Фонд страхования сберегательных депозитов (TMSF) и Турецких авиалиний (THY) тоже подчинились Эрдогану. В настоящее время TMSF конфисковал 15 компаний, в том числе Boydak, Kaynak, Koza İpek Holding, Dumankaya и Fi Yapı, владельцы которых якобы связаны с движением «Хизмет». Общие активы TMSF и THY составляют 68,6 миллиардов долларов США. 49% все еще самой крупной компании в Турции Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı принадлежат Фонду национального благосостояния Турции, они тоже передается в руки Эрдогана.

Неприятные новости с турецкой границы

По сообщению Reuters, в болгарском городке на границе с Турцией обнаружен вирус, известный как «чума овец и коз». Животноводы были вынуждены усыпить более 4000 особей, район помещен в карантин. В болгарских СМИ сообщается, что вирус, известный как Peste des Petits Ruminants (PPR), является очень заразным. Болгарские власти отметили, что вирус, который был обнаружен в болгарском Боярово, привел к вынужденному убою почти 90% стада.

Операция против МММ

Согласно CNN Türk, Анатолийская прокуратура Стамбула начала расследование в отношении российской финансовой пирамиды МММ, развернувшей свою деятельность в Турции. В рамках расследования в отношении компании, работающей через веб-сайт Turkey-mmm.net, задержано 30 человек. Семь подозреваемых арестованы по обвинению в «создании и членстве в преступной организации», а также «мошенничестве».