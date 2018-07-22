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Южная Осетия и Сирия подписали соглашение об установлении дипотношений

Политика

Соотвествующее соглашение подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран

Южная Осетия и Сирия подписали соглашение об установлении дипотношений
Рукопожатие

Дамаск, 22 июля 2018, 15:19 — REGNUM  Министры иностранных дел Сирийской Арабской Республики и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство SANA.

В рамках переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран обсуждалась важность начала двусторонних отношений между Сирией и Южной Осетией в различных сферах.

После того, как дипломатические отношения между двумя странами будут прочно установлены, предполагается подписание ряда двусторонних отношений, которые «станут важной основой для их отношений и интересов народов обеих стран».

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже пригласил президента Сирии Башара Асада посетить республику с визитом.

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