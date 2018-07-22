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Советник Рейгана: «Пора американцам увидеть Путина»

Политика

Президент США Дональд Трамп «сделал очень хороший шаг», пригласив главу российского государства

Советник Рейгана: «Пора американцам увидеть Путина»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Путин

Вашингтон, 22 июля 2018, 14:55 — REGNUM  Приглашение президента России Владимира Пуктина в Вашингтон может перевести отношения между РФ и США на новый уровень, считает советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси. Об этом сообщает 22 июля РИА Новости.

По словам Мэсси, президент США Дональд Трамп «сделал очень хороший шаг», пригласив главу российского государства.

«Пришло время американцам увидеть Путина», — цитирует агентство слова советника.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера в Вашингтон осенью 2018 года.

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