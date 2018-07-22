Украинских снайперов готовят для отстрела карателей — сообщили в ДНР

Донецк, , 14:37 — REGNUM Для борьбы с карательными нацбатальонами, отказывающимися покидать зону боевых действий в Донбассе, украинское командование создало специальную снайперскую группу. Об этом в ходе брифинга 22 июля сообщил начальник пресс-службы Минобороны Донецкой Народной Республики (МО ДНР) капитан Даниил Безсонов.

По его словам, созданию такого подразделения способствовало «усиление противостояния между ВСУ и националистическими подразделениями».

Также начальник пресс-службы МО ДНР отметил, что данное решение принято украинским командующим операцией объединенных сил (ООС) Сергеем.Наевым.

Кроме того, по словам Безсонова, всего за сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных сил.

Читайте также: Водка завела бойцов ВСУ на собственные мины — командование ДНР