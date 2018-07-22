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Американские СМИ намекают — глава разведки США может быть уволен

Политика

Многие представители разведки США внастоящее время начали опасаться, что Коутс может быть уволен с должности

Вашингтон, 22 июля 2018, 14:20 — REGNUM  Насмешки директора национальной разведки Дэна Коутса по поводу приглашения президента России Владимира Путина в Вашингтон могут стоить ему крупных неприятностей, пишет газета The Washington Post.

По сведениям издания, советники американского президента Дональда Трампа возмущены насмешливой реакцией Коутса на информацию о приглашении Владимира Путина.

По информации телеканала CNN, многие представители разведки США внастоящее время начали опасаться, что Коутс может быть уволен с должности.

Как сообщало ИА REGNUM, когда на Аспенском форуме по безопасности Коутс услышал от ведущей, что Трамп приглашает Путина осенью в Вашингтон, Коутс выразил крайнее удивление.

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