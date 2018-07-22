Руководитель Синьхуа находится с визитом в Великобритании

Пекин, , 14:19 — REGNUM Информагентство Синьхуа 21 июля сообщает о визите своего генерального директора Цай Минчжао в Лондон, где он встретился с руководителями крупных британских СМИ.

Встретившись с руководителями Associated Press и Press Association — Гэри Прюиттом и Клайвом Маршаллом, Цай Минчжао обсудил с ними вопросы углубления двустороннего сотрудничества в условиях современной трансформации СМИ и информационной политики.

В центр внимания обеих встреч было поставлено инновационное наполнение и использование современных информационных технологий, в особенности связанных с передачей видеосюжетов. Стороны обменялись опытом работы по сохранению и укреплению влияния на аудиторию, ее удержания с помощью удовлетворения запросов клиентов, а также договорились о сотрудничестве.

Напомним, что Синьхуа официально входит в структуру Министерства государственной безопасности (МГБ) КНР. Укрепление сотрудничества между СМИ КНР и Великобритании по-видимому являются частью общего курса двух стран на выстраивание «золотой эры» двусторонних отношений, о чем в апреле нынешнего года договорились в телефонном разговоре лидеры Си Цзиньпин и Тереза Мэй.