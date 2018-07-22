Кто станет союзником Белого Дома и Кремля в Европе?

Станислав Стремидловский, , 14:17 — REGNUM

Министр внутренних дел Италии и глава входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини сделал заявку на лидерство в возможной коалиции «европейских популистов». В интервью The Washington Post он заявил, что выборы в Европейский парламент в следующем году «будут иметь принципиально важное значение». И далее: «Европа всегда управлялась соглашением между социалистическими и демократическими партиями. Я хочу объединить партии, которые станут большинством в Европарламенте — партии Австрии, Нидерландов, Швеции, Франции, Германии, партии в каждой из стран Европейского союза».

Сальвини не первый, кто озвучивает такую идею. Напомним, что 1 мая лидер французского «Национального союза» (ранее «Национального фронта») Марин Ле Пен выступила в Ницце на съезде сторонников «Движения за Европу наций и свободы» с речью, посвященной защите национального самосознания и суверенитета. Говоря о выборах в ЕП, которые пройдут в мае 2019 года, она призвала к широкому союзу националистических (популистских) партий, считая, что политический климат никогда не был настолько «благоприятным», чтобы изменить «природу» Европейского союза. Глава «Национального союза» отметила, что раньше «мы думали, что сможем изменить Европу, только придя в Елисейский дворец», но теперь обнаружился «еще один способ». То есть, реформы провести изнутри, о чем сейчас говорил и лидер «Лиги». По его словам, «каждая страна ЕС должна иметь свободу в проведении своей собственной экономической политики».

Последнее напоминает о лозунге «экономического национализма», который использовал в избирательной кампании Дональда Трампа руководитель его избирательного штаба Стивен Бэннон. После того, как президент США отказался от его услуг, Бэннон зачастил в Европу. Так, в марте сего года он выступил на съезде «Национального союза», заявив собравшимся, что они являются «частью всемирного движения, большего, чем Франция, большего, чем Италия». А затем похвалил Сальвини, назвав его «моделью» для своих будущих партнеров. На днях Бэннон в интервью американскому порталу The Daily Beast сообщил, что создает в Европе собственный фонд The Movement, который будет поддерживать «популистские движения», чтобы они смогли набрать 30% на выборах в Европарламент, и противостоять миллиардеру Джорджу Соросу. Американский политтехнологи и идеолог намерен помочь своим европейским партнерам финансами и наработками.

Безусловно, что для Марин Ле Пен, что для Сальвини, что для Бэннона создание объединенной коалиции «популистов» не будет простой задачей. Нужна некая объединяющая идея, чтобы сплотить участников хотя бы на стадии избирательной кампании. А у каждого из них есть амбиции. Например, сложным окажется вопрос о том, кто станет лидером блока. Скажем, в мае глава «Лиги» так и не приехал на съезд сторонников «Движения за Европу наций и свободы», сославшись на тяжело идущий процесс формирования нового итальянского правительства. Учитывая историческую конкуренцию между Францией и Италией, вряд ли и французский «Национальный союз» так легко согласиться отдать позицию номер один итальянцу. Отметим и то, что Бэннон среди своих партнеров называет венгерского премьера Виктора Орбана, которого в интервью The Washington Post «не заметил» Сальвини. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и австрийского канцлера Себастьяна Курца.

В этой ситуации «европейским популистам» потребуется кто-то со стороны. Тот, кто мог бы заставить их на время забыть о противоречиях. Может быть, им окажется администрация Трампа при одновременной работе Бэннона по своей линии? По большому счету, большинство партий, претендующих сломать монополию ныне правящей европейской элиты, если что и имеют общего, так это симпатии к Вашингтону и Москве. Встреча Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки дает острожные основания надеяться на возникновении в перспективе партнерства, которому потребуется союзник в Европе. И таким союзником может оказаться коалиция «популистов», что заставит противостоящей ей ныне правящей европейской элите сражать на «трех фронтах» сразу.