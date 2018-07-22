Глава МИД Греции считает Сергея Лаврова лучшим дипломатом в мире

Афины , , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никас Котзиас заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров является одним ил лучших дипломатов в мире. Об этом Котзиас заявил в интервью афинскому агентству новостей АМНА.

По словам Котзиаса, он считает Лаврова одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене. Также глава МИД Греции утверждает, что Лавров попросил пригласить его в Афины чтобы обсудить подготовку визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву.

Котзиас подчеркнул, что Афины будут рады приезду Лаврова «в любом случае».

Напомним, что российско-греческие отношения переживают не лучшие времени. Власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов и запретили въезд ещё двоим. Их обвиняют в том, что они предпринимали попытку сбора и распространения информации, а также подкупали чиновников.

Кроме того, официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос заявил, что высланные дипломаты якобы вмешивались в проблему Бывшей югославской Республики Македонии.

Российские власти категорически отвергают подобные обвинения и указывают, что никаких свидетельств противоправных действий российских дипломатов не представлено.

После высылки дипломатов МИД РФ заявил, что визит Лаврова в Афины вряд ли состоится.