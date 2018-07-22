Китай построил в Либерии дополнительный корпус парламента страны

Монровия, , 14:08 — REGNUM В столице Либерии Монровии прошла торжественная церемония передачи либерийской стороне дополнительного корпуса парламента страны, построенного с участием и при поддержке правительства КНР, сообщает 21 июля Синьхуа.

В совместном мероприятии приняли участие президент Либерии Джордж Веа, глава МИД страны Гбезонгар Милтон Финдли, а также посол КНР Фу Цзицзюнь.

В своем приветственном выступлении Джордж Веа от имени правительства и народа страны выразил КНР признательность за всемерную поддержку и помощь в социально-экономическом развитии Либерии. Обратив внимание на постоянное развитие и укрепление китайско-либерийских отношений, президент подчеркнул, что строительство парламента является ярким результатом дружбы и сотрудничества двух стран.

Либерийский лидер особо отметил, что его страна твердо придерживается политики одного Китая и готова к дальнейшему развитию отношений с Пекином и выводу их на новый уровень.

Посол КНР, отметив, что отношения двух стран переживают период подъема, всеобъемлющего сотрудничества и партнерства, заявил, что строительство здания, которое передается парламенту Либерии, является важным и одним из приоритетных проектов Китая в русле помощи этой африканской стране. Дипломат призвал не останавливаться на достигнутом, а продолжать укреплять политическое взаимодоверие, повышать интенсивность разнообразных обменов в гуманитарной сфере, взаимно делиться опытом успешного развития.