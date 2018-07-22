Киев размещает ракетные комплексы у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, , 13:43 — REGNUM Возле линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили зенитные ракетные комплексы и танки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Отмечается, что военнослужащие вооружённых сил Украины (ВСУ) разместили данное тяжёлое вооружение в населённом пункте Попасная.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 июля в ЛНР в районе села Лозовое зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Украинские каратели стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.

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