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Киев размещает ракетные комплексы у линии соприкосновения в Донбассе

Политика

Украинские военные разместили данное тяжёлое вооружение в населённом пункте Попасная

Луганск, 22 июля 2018, 13:43 — REGNUM  Возле линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили зенитные ракетные комплексы и танки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Отмечается, что военнослужащие вооружённых сил Украины (ВСУ) разместили данное тяжёлое вооружение в населённом пункте Попасная.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 июля в ЛНР в районе села Лозовое зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Украинские каратели стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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