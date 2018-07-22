Главред RT: в ближайшее время Эквадор выдаст основателя WikiLeaks

Москва, , 13:25 — REGNUM Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может быть выдан Великобритании, об этом со ссылкой на свои источники сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались», — написала она в своём Twitter.

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Позднее, ссылаясь на американского писателя и журналиста Глена Гринвальда Симоньян подтвердила эту информацию.

«Глен Гринвальд по своим источникам подтверждает, что Ассанжа могут сдать уже на следующей неделе. Что и требовалось доказать», — добавила она в записи в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище Ассанжа, находящегося с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, не может быть вечным.

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