Главред RT: в ближайшее время Эквадор выдаст основателя WikiLeaks

Москва, 22 июля 2018, 13:25 — REGNUM Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может быть выдан Великобритании, об этом со ссылкой на свои источники сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались», — написала она в своём Twitter.
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Позднее, ссылаясь на американского писателя и журналиста Глена Гринвальда Симоньян подтвердила эту информацию.
«Глен Гринвальд по своим источникам подтверждает, что Ассанжа могут сдать уже на следующей неделе. Что и требовалось доказать», — добавила она в записи в Telegram.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище Ассанжа, находящегося с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, не может быть вечным.
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