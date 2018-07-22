Интрига: сенатор, экс-мэр, энциклопедист идёт в тюменскую гордуму

Тюмень, , 13:50 — REGNUM Сенатор от Тюменской области Степан Киричук, выдвинул кандидатуру на выборы в думу города Тюмени. По информации муниципального избиркома выбор сенатора пал на избирательный округ №10, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы депутатов Тюменской городской думы седьмого созыва запланированы на 9 сентября 2018 года. Они проводятся по мажоритарно-пропорциональной (смешанной) избирательной системе: из 36 депутатов муниципального парламента 18 избираются по одномандатным округам, другие 18 — по единому избирательному округу, то есть по спискам, пропорционально числу голосов избирателей, отданных за политические партии.

На данный момент партийный списки предоставили партии «Коммунисты России»,"Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В выборах в тюменскую годуму по одномандатным округам на данный момент выдвинулись 144 претендента. Выдвижение сенатора на выборах в гордуму Тюмени стало неожиданностью для его однопартийцев, отмечают наблюдатели, так как Степан Киричук не участвовал в праймериз.

О Степане Киричуке известно, что он родился в Белоруссии 18 мая 1949 года. В Тюмень приехал в 1968 году после окончания Брестского техникума железнодорожного транспорта. Работал ремонтным рабочим путевой машинной станции. После службы в Вооружённых Силах СССР, с 1970 года продолжил работу в Тюменской дистанции пути. Был путевым рабочим, бригадиром, мастером, главным инженером, начальником дистанции пути. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Занимал должности заместителя начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги. С 1993 по 1996 год был главой администрации города Тюмени. До марта 2005 года — главой города Тюмени. После — член Совета Федерации России. Кандидат технических наук и доктор социологических наук. Один из редакторов «Большой Тюменской энциклопедии». Член партии «Единая Россия».

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