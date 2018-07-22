Глава разведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Белый дом

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс объяснил свою странную реакцию на информацию о планах американского президента Дональда Трампа пригласить осенью 2018 года в Вашингтон президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал накануне, 21 июля, в эфире CNBC.

Напомним, 20 июля Коутс выступал на Аспенском форуме по безопасности. Когда ему во время выступления сообщили, что Трамп приглашает Путина в Вашингтон осенью, Коутс выразил крайнее удивление.

Глава национальной разведки США несколько раз попросил повторить информацию, сделав вид, что не расслышал. После этого он заявил, что «это будет нечто особенное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить российского лидера Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

Коутс решил, что следует объяснить свою нелепую реакцию.

«Моя, по общему признанию, неловкая реакция ни в коем случае не должна была продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике действия президента», — сказал он.