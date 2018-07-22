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«Идиотизм» — промоутер о словах Порошенко по поводу победы Усика

Политика

Украинский президент заявил, что победа боксёра — символ приближающегося триумфа Украины

«Идиотизм» — промоутер о словах Порошенко по поводу победы Усика
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Москва, 22 июля 2018, 09:52 — REGNUM  Слова президента Украины Петра Порошенко о том, что победа боксёра-тяжеловеса Александра Усика над Муратом Гассиевым является «символом приближающейся победы Украины» — идиотизм. Об этом написал в своём Twitter глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Ryabinskiy/status/1020836833201094656

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что не сомневался в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым, а украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание героя Украины.

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