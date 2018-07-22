Воскресенье, 22 Июля 2018 года
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Члены сирийской НКО были эвакуированы из Сирии армией Израиля

Политика

Сирийские граждане были переправлены «в соседнюю с Израилем страну»

Члены сирийской НКО были эвакуированы из Сирии армией Израиля
Иллюстрация: Idf.il
Израильские военные

Тель-Авив, 22 июля 2018, 09:42 — REGNUM  Из зоны конфликта на юге Сирии военные Израиля эвакуировали членов сирийской неправительственной организации с семьями. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что сделано это было по приказу правительства Израиля «в соответствии с просьбами Соединённых Штатов и некоторых стран ЕС».

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1020874130332274688

К какой именно неправительственной организации принадлежали эвакуированные — не сообщается.

Кроме того, израильские военные уточнили, что сирийские граждане были переправлены «в соседнюю с Израилем страну».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в американских СМИ прошла информация о том, что власти США обсуждают возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски».

Читайте также: CNN: страны Запада намерены эвакуировать «Белые каски» из Сирии

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Война в Сирии
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