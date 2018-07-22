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Вице-президент США прокомментировал переговоры Трампа с Путиным

Политика

Дональд Трамп пошел на политический риск

Вице-президент США прокомментировал переговоры Трампа с Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Перед началом переговоров

Вашингтон, 22 июля 2018, 09:32 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал российско-американский саммит на высшем уровне, который состоялся в Хельсинки 16 июля. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал ABC.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп был готов пойти на политический риск перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

В целом Пенс отметил, что европейское турне Трампа было успешным. Президент принял участие в саммите военного блока НАТО, посетил Великобританию, а затем вел переговоры с Путиным в Хельсинки.

«Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики», — заявил Пенс.

Напомним, что первые полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в столице Финляндии 16 июля. Никаких значимых результатов эти переговоры не принесли, однако Трамп намерен пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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