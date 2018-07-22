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В сирийской провинции Латакия находятся около 1 млн беженцев

Политика

Большая часть провинции Латакия контролировалась правительством все время конфликта в Сирии

В сирийской провинции Латакия находятся около 1 млн беженцев
Beshr Abdulhadi
Сирийские дети

Дамаск, 22 июля 2018, 09:21 — REGNUM  В сирийской провинции Латакия сосредоточены около 1 млн беженцев из других провинций Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил губернатор провинции Ибрагим Худер Ал-Салем, сообщает РИА Новости.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около 1 млн человек», — рассказал Ал-Салем.

Губернатор отметил, что в Латакии для беженцев работают медицинские учреждения. Все дети-беженцы получают образование в школах.

Сейчас идёт процесс возвращения жителей в северные районы провинции Латакия. Ранее этот район был захвачен боевиками, но сейчас их уже выбили оттуда.

На данный момент известно, что в Сирию из-за рубежа с начала конфликта в 2011 году вернулись 232 тыс. беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Башара Асада контролирует большую часть территории Сирии. В пострадавших от войны районах идут восстановительные работы.

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Война в Сирии
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